Forren håper på Molde-retur i løpet av sommeren

– Det har vært et turbulent år med skader, klubbjakt og mye tull, sa Vegard Forren til Eurosport.

Alt har ikke gått 29-åringens vei det siste året. Søndag kveld fulgte han 3-1-seieren over Stabæk fra tribunen.

Forren står uten klubb etter at han ikke fikk fortsette i Brighton. Klubben rykket opp til Premier League etter endt sesong. Forren åpner for å returnere til Molde i løpet av sommeren.

– Jeg vet at jeg kan spille fotball på et høyt nivå for klubber i Norge. Det er veldig aktuelt. De som kjenner meg vet at Molde er den klubben jeg alltid har ønsket å spille for, men det må være villighet fra begge sider, sa Forren.

– Ingen dører er lukket. Vegard er en super gutt og en super fotballspiller. Jeg har ikke tallene foran meg så det får eventuelt han og Øystein Neerland ta, sa Molde-treneren.

