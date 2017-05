Triumf for Vettel og Ferrari i Monacos Grand Prix

Det ble en stor dag for det tradisjonsrike italienske formel 1-laget. Vettel danset på seierspallen foran fyrsteparet etter å ha økt sitt forsprang til Lewis Hamilton i VM-sammendraget til 25 poeng.

– Helt utrolig. Det var et intenst løp, men jeg visste at jeg hadde sjansen til å vinne, og da måtte jeg gripe den. Nå blir det fest, sa Vettel etter kraftprøven i stekende sommerhete.

Hamilton hadde et svært dårlig utgangspunkt etter trøbbel i kvalifiseringen. Han startet løpet som nummer 13, og Mercedes-føreren greide ikke å kjøre seg lenger opp enn til 7.-plass.

Depotstopp avgjorde

Det var Räikkönen som hadde beste startposisjon, hans første siden 2008. Han var raskest i starten og ledet løpet inntil Vettel tok seg forbi i forbindelse med depotbesøk.

Det så ut som Ferrari med vilje lot Vettel ta seg forbi Räikkönen. Uansett så finnen lite fornøyd ut etter løpet.

– Jeg har ingen god følelse, sa han etter 2.-plassen, mens resten av Ferrari-laget jublet for stallens 82. dobbeltseier i Formel 1.

– Jeg var overrasket selv da jeg kom først ut igjen, men jeg er glad for at jeg vant. Jeg forstår at Kimi ikke er helt fornøyd i dag, sa Vettel.

Vettel tok sin 45. seier i karrieren, men bare sin annen i Monaco. Forrige gang det ble Ferrari-triumf der var i 2001, da Michael Schumacher tok sin femte seier i verdens mest prestisjetunge VM-løp.

Dårlig dag

I mål var Vettel 3,1 sekunder foran Räikkönen. Daniel Ricciardo i Red Bull ble nummer tre og Valtteri Bottas i Mercedes nummer fire.

– Jeg håper dette ender som vår dårligste helg i sesongen, sukket Mercedes-teamsjef Toto Wolff, som så Hamilton slite med å ta seg forbi langsommere biler på den trange gatebanen i Monaco.

Jenson Button gjorde comeback da han steppet inn for McLaren-fører Fernando Alonso, som valgte å kjøre Indianapolis 500 i USA søndag. Hans løp tok slutt med en spektakulær kollisjon med Pascal Wehrlein på vei inn i den berømte tunnelen.

Den tyske Sauber-førerens bil rullet over på siden, men han steg uskadd ut.

(©NTB)