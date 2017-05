Totti tok avskjed som vinner

Napoli truet Romas 2.-plass på tabellen, som gir automatisk adgang til mesterligaens gruppespill. Trener Luciano Spalletti valgte dermed å la 40-årige Totti starte på benken i kampen som ellers ville vært viet å hylle ham.

Som for å markere generasjonsskiftet ble 16-årige Pietro Pellegri tidenes yngste målscorer i Serie A da han ga Genoa ledelsen etter tre minutter. Plutselig ble det stille på tribunene, etter at Roma-tilhengerne hadde gitt Totti sin hyllest før kampstart.

"Totti ER Roma", sto det på et banner i Curva Sud på Olympiastadion, men søndag måtte andre gjøre jobben.

Edin Dzeko utlignet i det 10. minutt, men Roma trengte en seier ettersom Napoli samtidig gjorde kort prosess med Sampdoria i Genova på vei til 4-2-seier.

Jubel

Totti ble byttet inn i det 54. minutt, til enorm jubel, men det var påtroppende kaptein Daniele De Rossi som gjorde 2-1-målet i det 74. minutt.

Dramaet var ikke over med det. Darko Lazovic utlignet for Genoa. O siste minutt avverget Santiago Gentiletti en Totti-sjanse med skotuppen, men sekunder senere traff Diego Perotti (også innbytter) på volley etter et frispark fra Radja Nainggolan. Dermed endte Roma på 2.-plass poenget foran Napoli.

Etter kampen lot Totti tårene trille da samtlige Roma-spillere tok på seg trøyer med hans nummer 10 og lystavlen meldte "Grazie Capitano" (takk, kaptein) mens publikum sto og hyllet ham.

Napoli må spille kvalifisering for mesterligaen. Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Marek Hamsik og José Callejón scoret i borteseieren mot Sampdoria.

Milan-tap

For Milan sluttet sesongen med nederlag. Fabio Pisacane satte inn 2-1 for Cagliari tre minutter på overtid på Sardinia. Milan måtte avslutte kampen med ti mann etter at Gabriel Paletta ble utvist på 1-1.

Milan hadde allerede sikret europaligaplass og endte på 6.-plass.

Juventus er for lengst seriemester for sjette år på rad, og storklubben fra Torino avsluttet sin seriesesong med 2-1-seier i Bologna lørdag. Juventus spiller mesterligafinale mot Real Madrid kommende helg.

