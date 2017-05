Timoko overrasket i Elitloppet

– Akkurat som mange andre er jeg litt sjokkert over at Timoko skulle greie å vinne Elitloppet igjen, sa Goop etter at hesten vant på kilometertiden 1.09,0.

Timoko er den mestvinnende travhesten i Frankrike. Den var i sin femte finale i Elitloppet og vant for annen gang. Det ble triumf også i 2014.

– Det er et fantastisk herlig individ. Han kom tilbake som tiåring og vant Elitloppet igjen. Det er utrolig mange følelser nå, sa Goop.

Den store favoritten Bold Eagle ble bare nummer fire i finalen. Den franske stjernehesten imponerte da den vant sitt kvalifiseringsheat på ny europarekord 1.08,4, men brukte kanskje for mye energi da.

Propulsion spurtet til 2.-plass, mens Nuncio ble nummer tre.

Seier i Elitloppet ga tre millioner svenske kroner. For første gang siden 2013 var det ingen norske hester med.

Norsk 2.-plass

I Elitkampen for kaldblodshestene ble det ingen norsk seier, men 2.-plass til Kleppe Slauren og Kjetil Djøseland.

– Kleppe Slauren leverte et sterkt løp i dag, men dessverre satt vi for langt bak og rakk ikke fram, sa kusk Djøseland ifølge Equus.

Seieren gikk til finske Polara. Førstepremien var på 300.000 svenske kroner, mens Kleppe Slauren fikk halvparten.

