TV-tallene stuper i Danmark – MTG og Discovery vil kutte fra 14 til 10 lag i Superligaen

Samtidig har tilskuertallet falt med 19 prosent sammenlignet med forrige sesong.

– En superliga med ti lag er måten man igjen kan bygge opp noe spesielt. Det er snakk om den beste danske fotballdivisjonen. Det er vår liga, sier MTGs Peter Nørrelund.

Kravet om reduksjon i antall lag kommer bare ett år etter at man utvidet Superligaen fra 12 til 14 lag og innførte ulike sluttspill.

– Vi kan ikke betale like mye for et produkt der seertallene har falt med 30–40 prosent de tre-fire siste årene, sier Discoverys Anders Antonsen til BT.

– Dersom dette fortsetter, vil man sitte igjen med en vare som er mindre attraktiv, fortsetter TV-toppen.

Nå har dansk fotball fått et problem, for det er ikke bare, bare å fjerne fire lag fra Superligaen.

– Vi kan ikke bare kaste ut fire lag. Det lar seg ikke løse, sier Claus Thomsen i Divisionsforeningen, superligaklubbenes interesseorganisasjon.

– Men jeg anerkjenner kritikken og lytter til den, fordi det er dansk fotballs viktigste samarbeidspartnere som kommer med den.

