Nytt poeng til hjemmesterke Kristiansund

Både Kristiansund og Sogndal har 12 poeng etter 11 spilte kamper, men Sogndal på 11.-plass er to plasser høyere opp på Eliteseriens tabell grunnet bedre målforskjell.

Kristiansund har tatt 11 av sine 12 poeng på hjemmebane og er ikke lette å slå i klippfiskbyen.

36 minutter var spilt da KBK tok ledelsen. Jean Alassane Mendy jaget et elendig tilbakespill og kom alene med keeper. Angriperen avsluttet pent med å vippe ballen over Sogndal-keeper Mathias Dyngeland.

Mens det var nokså jevnspilt fram til rundt halvtimen, tok hjemmelaget kommandoen etter hvert. Etter at målet kom var det ingen tvil om hvem som var best ut omgangen. KBK ledet fortjent etter 1. omgang.

I 2. omgang kom Sogndal bedre med igjen, og gjestene hadde ballen mye. Riktignok hadde de ballen mest på egen banehalvdel, men etter 58 minutter kom muligheten bortelaget hadde ventet på. Eirik Schulze klemte til med en kjempeskudd fra rundt 20 meters hold, og ballen gikk rett i mål til høyre for KBK-keeper Sean McDermott.

Et lite poeng i kampen var at tidligere KBK-kaptein Espen Næss Lund kom inn for Sogndal med åtte minutter igjen å spille. Næss Lund er innleid i Sogndal fordi laget har hatt mange skader den siste tiden.

Endringer

Kristiansund gjorde fire endringer fra Haugesund-kampen som ble vunnet 3-2 sist. Kamer Qaka var blant annet ute med gule kort.

Begge lagene kom til søndagens kamp med en cupseier i lomma. KBK slo Verdal 4-0 i 2. runde, mens Sogndal vant 2-0 over Raufoss.

Sogndals leiesoldat Kjetil Wæhler pådro seg gult kort etter 19 minutters spill. 41-åringen måtte bruke ureglementær metoder for å stanse KBK-spissen Jean Alassane Mendy. Wæhler var tilbake etter at han måtte ut i pausen mot Brann.

Kristiansund skal til Stavanger og møter Viking i neste serierunde. Sogndal har hjemmekamp mot Sandefjord.

(©NTB)