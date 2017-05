Molde tilbake på vinnersporet

De to forrige hjemmekampene endte med ettmålstap for Aalesund og Sogndal. Forrige helg ble derimot Odd slått 2-1 på bortebane slik at lagets selvtillit var tilbake etter at det var rapportert om tilløp til krisestemning i laget.

Hjemmelaget fikk en flott start på kampen. Et frispark fra Joona Toivios fot fra 20 meter lurte seg inn i lengste hjørne for Stabæks indiske keeper Gurpreet Singh Sandhu. Da var det bare gått fire minutter slik at Ole Gunnar Solskjærs gutter raskt kunne kunne roe nervene.

Molde spilte seg til et par gode muligheter til flere scoringer. Bjørn Bergmann Sigurdarsson satte ballen i stolpen for åpent mål da Sandhu var på en liten bærtur ute i feltet.

Sandhu var derimot god å ha da han stoppet Fredrik Brustads forsøk med en reaksjonsredning av høy klasse.

Vond å stoppe

Brustad, med fortid i Stabæk, skulle bli en vanskelig mann å stoppe for Stabæk-forsvaret. Åtte minutter før hvilen ble han spilt gjennom av Eirik Hestad og satte ballen i mål til venstre for målvakten.

– De har jo ingenting å komme med. Dette tar vi greit, sa Brustad til Eurosport i pausen.

Toni Ordinas menn har vanligvis Ohi Omoijuanfro som et farlig våpen, men toppscorereren var merkelig beskjeden denne gangen.

Etter 58 minutter hadde laget derimot noe å komme med. Luc Kassi ble flott spilt igjennom på kanten og nettet sikkert til 1-2 og ny spenning i kampen.

Kort etter målet pådro Moldes Fredrik Aursnes seg sitt annet gule kort og påfølgende marsjordre. Like etter på hinket Brustad av banen.

Moral

Stabæk viste helt andre takter i 2. omgang etter at Molde ble litt baktunge med en mann mindre på banen. Molde holdt unna, og på overtid kunne Bjørn Bergmann Sigurdarsson sette 3-1-målet.

Ohi hadde tre giftige muligheter og var nærmest da headingen hans traff tverrliggen helt mot slutten av kampen.

– Vi viste lagmoral og styrke i en kamp vi skulle avgjort tidligere. Med et rødt kort bød vi dem inn i kampen igjen. Det er alltid tøft å spille ti mot elleve. Vi er på ingen måte friskmeldt, sa Ole Gunnar Solskjær til Eurosport.

– Jeg er skuffet over at ikke vi klarte å forsvare oss bedre i 1. omgang, sa Ordinas.

(©NTB)