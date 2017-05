Historisk smell for Kerber i Roland-Garros

Smellen var et faktum da russiske Jekaterina Makarova vant 6-2, 6-2 i 1. runde av grusturneringen i Paris. Kerber var en av de aller første spillerne som ble utslått på turneringens åpningsdag.

– Jeg føler alltid press i de store turneringene. Nå må jeg finne meg selv igjen, legge grussesongen bak meg og nullstille til gresskampene som venter, sa Kerber.

Hun har hatt en råtten grussesong, deer det ble tap i åpningsrunden også i Stuttgart og Roma, mens hun ble skadd i Madrid.

Tidligere har toppseedede kvinner som Justine Henin (2004) og Serena Williams (2014) stupt ut av det åpne franske tennismesterskapet i 2. runde.

Brøt seks ganger

Kerber spilte langt under sitt normale toppnivå og gjorde altfor mange feil. Flere ganger ble hun sendt ut på tunge løpeturer av Makarova. Allerede i åpningspartiet brøt Makarova favorittens serve, og hun gjorde det hele fem ganger til.

– Det er helt utrolig å vinne, og ikke minst gjøre det første gang jeg spiller single på Philippe Chatrier-banen, niende gang jeg er i Paris, sa Makarova.

– Mot slutten ble det veldig tøft, for jeg visste at hun ikke ville gi meg kampen. Jeg måtte vinne den, fortsatte den russiske sensasjonskvinnen.

For Kerber er trøsten at hun tapte i 1. runde i Roland-Garros også i fjor. Da slo hun tilbake og spilte seg til finale i Wimbledon før hun vant US Open og avsluttet året som verdensener.

Kvitova tilbake

Tsjekkiske Petra Kvitová var tilbake på tennisbanen søndag etter nesten halvåret på sidelinjen etter at hun ble knivoverfalt og pådro seg en stygg skade i hånden.

Kvitova slo amerikanske Julia Boserup 6-3, 6-2 i comebacket og er klar for 2. runde.

– Det er en ære å få være her. Jeg er virkelig glad for at jeg bestemte meg for å spille her, sa en rørt Kvitova.

Hun ble i desember angrepet av en knivdesperado i sitt eget hjem. Etter seieren takket hun fansen for støtten.

– Takk for alt, dere har virkelig hjulpet meg gjennom en tung tid, sa Kvitova.

