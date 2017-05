Hattrickhelten Knudtzon enig i kritikken: – Jeg scorer ikke nok mål

4-1-seieren burde vært enda større. Trener Arne Erlandsen kom selv til 13-14 sjanser. Knudtzon rakk å misbruke en kjempesjanse like før pause.

– Det lønner seg ikke å si til mediene, sa LSK-spissen til NTB om tankene som fløy gjennom hodet etter missen da han kom alene med keeper.

– Jeg var ikke fornøyd akkurat da, men tenkte bare at jeg skulle sette den neste. Og det gjorde jeg. Når jeg setter tre, kan jeg ikke være så grådig at jeg klager over ikke å sette fire, fortsatte søndagens store helt på Åråsen.

Første hattrick

Han var egentlig tom for krefter, men trosset smertene i leggene og løp inn 4-1 før han ble byttet ut til stående ovasjoner.

– Det er mitt aller første hattrick. Det var en utrolig deilig følelse. Da følte jeg også at seieren var sikret, sa den tidligere Lyn-spilleren.

Han sto uten scoringer hittil i sesongen. Knudtzon får ofte kritikk for sin manglende uttelling.

– Det kan man si, men jeg er enig. Jeg synes selv at jeg ikke scorer nok mål. Den kritikken er rettferdig, medga Knudtzon overfor NTB.

"Ikke igjen", tenkte hjemmefansen da et unødvendig retur fra Lillestrøm-keeper Arnold Origi ga Mikael Ingebrigtsen en enkel jobb med å sette inn 0-1. En slik marerittåpning kunne skremt de fleste lag, men i stedet ble det starten på en festaften i gult og svart.

Hurtigtoget Knudtzon stormet fram på høyresiden da Chigozie Udoji enkelt satte inn 1-1 etter ni minutter. Svakt keeperspill fra TILs talent Jacob Karlstrøm sørget for at LSK scoret sitt første mål før pause i årets eliteserie.

– Lett å deppe veldig

I 2. omgang handlet alt om Knudtzons plaging av gjestenes forsvarsspillere.

54 min: Ifeanyi Mathew slo en genial pasning som Knudtzon etter sitt lange løp fra halve Tromsø-forsvaret utnyttet ved å runde keeper og sette ballen i mål fra spiss vinkel.

73 min: Etter en kort cornervariant kunne Knudtzon enkelt heade inn sitt annet mål for kvelden.

78 min: Igjen ble Knudtzon spilt fri med keeper, denne gang av Udoji. Heller ikke denne gangen nølte hurtigtoget med å runde keeper.

– Ut fra antall sjanser, scorer han ikke nok (til vanlig). Men han har mange tunge løp og har sin spisskompetanse i form av stor fart. I dag viste han seg fram som en stor goalgetter. Det er det vi ønsker at han skal være. Det er vel det han ønsker å være selv også, sa en imponert Arne Erlandsen om tremålshelten.

Han var en lettet mann i LSK-garderoben.

– Det er lett å gå i den fellen å deppe veldig når man taper kamper. Vi fikk en ræva start, men det hjelper ikke å legge seg ned og dø, sa han.

Fikk tempotrøbbel

En mørk Tromsø-dag i sør ble toppet med Kent-Are Antonsen røde kort etter en stygg takling på Alexander Melgalvis.

– De la seg helt inn på midten av egen halvdel. Det er en strategi de lyktes med, siden de fikk bakrom tidlig og scoret 2-1 ved Knudtzon. Vi spilte, de lå i balanse og kontret. Da vi etter hvert ble ti mann, fikk vi balltap, orket mindre og energien ble mindre, sukket TIL-trener Bård Flovik.

Han mente gjestene burde gjort mer for å stoppe LSKs hattrickhelt.

