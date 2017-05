FIS vil skjerpe hoppkvalifiseringene

I dag er de ti beste utøverne i verdenscupen til en hver tid forhåndskvalifisert til neste renn. De andre må gjennom en kvalifisering som blir produsert for TV. I det siste har mange av de aller beste valgt å stå over denne kvalifiseringen.

Det vil tydeligvis renndirektør i FIS Walter Hofer og hans menn ha en slutt på. Systemet skal testes ut under årets sommer Grand Prix-renn. Så får tiden vise om man vil fortsette med praksisen i vintersesongen.

Spesielt i den tysk-østerrikske hoppuken har det vært et problem for arrangørene at forhåndskvalifiserte hoppere velger å stå over kvalifiseringen. I hoppuken hopper man med såkalte knockoutdueller satt opp ut fra kvalifiseringsresultatene, og ofte opplever de beste fra kvalifiseringen å stilles mot topphoppere som har droppet kvalifiseringen.

