Roing: Ullundertøy og regntøy i finværet skal sikre Brun EM-gull

For gulljegeren fra Bergen Roklub ligger helt på grensen i lettvekt-klassen.

– Fy søren, det er fint vær her nede. Men det slår ikke finværsdager i Norge. Bergensere gleder seg helt enormt over finvær, man blir så glad, sier Brun etter at han vant sin semifinale i singlesculler, lettvekt lørdag.

– Jeg tror jeg skal overleve finværet. Jeg har gode svetterutiner. Før løp hopper jeg i dusjen og etterpå ligger jeg med ullundertøy og regntøy i sengen for å komme ned i vekt, forteller gullhåpet til NTB.

Desperat siste 300 meter

Dermed blir det en varm oppladning til finalen søndag formiddag i tsjekkiske Racice, hvor det er meldt godt over 20 grader i solsteken.

– Det går vel 40 minutter på den første kiloen, og to kilo tar over en time. Jeg gjør dette for å beholde litt mer muskelmasse, samtidig som du får en mer komfortabel kroppsvekt. Grensen er 72,5 kilo. Har du ikke nok rutine, påvirker det prestasjonen, sier Brun.

Han pleier å ligge på rundt 74 kilo i konkurransesesongen. Dermed må han pine seg til en eventuell gullmedalje.

– Hvor ligger din fremste styrke i A-finalen?

– Jeg har et kvernegir, der jeg kan ligge på ok fysisk belastning, men likevel ha en veldig god spurt. Jeg skal male de andre litt i stykker før spurten, sier Brun.

– Man må trekke ut kroppen siste 700 meter, og være desperat siste 300, lyder oppskriften.

Mental kamp på vannet

Den mentale kampen blir minst like viktige som den fysiske krigen på vannet.

– Det er idiotisk ikke å gå for gull. Om jeg får et fantastisk løp og det ikke blir gull, får man leve med det. Men når du har rodd så bra i innledende omganger, er det dumt å ha en annen målsetting. Jeg tror det blir en tett finale, der tre-fire av oss vil skille oss ut. Det blir sabla spennende. Jeg må være passe offensiv, men også være kald nok i hodet, sier fjorårets OL-treer.

Han ledet både etter 500 og 1000 meter i lørdagens semifinale, mens ungarske Peter Galambos yppet seg etter 1500 meter.

Brun avsluttet derimot best og vant sitt heat på 6.52,18. 44 hundredeler skilte til den ungarske utfordreren, som måtte gi tapt på de siste 500 meterne.

Jentene også til A-finale

Thea Helseth og Marianne Madsen rodde inn til fjerdeplass i fredagens forsøksheat. 2.-plass lørdag sikret imidlertid duoen plass i kvinnenes dobbeltscullerfinale søndag.

– Det er en sensasjon, sa landslagssjef Johan Flodin til Aftenposten.

Tsjekkia vant oppsamlingsheatet foran Norge. Tsjekkerne ledet hele veien, mens de to norske jentene hele tiden hadde god kontroll på annenplassen.

Erik Solbakken er klar for B-finale i singlesculler etter femteplass i lørdagens semifinale. Han er egentlig i EM som reserve for dobbeltfireren.

