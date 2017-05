Ramseys hodestøt gjorde Wenger til tidenes FA-cupkonge

Waliseren headet kontant inn vinnermålet på et presist slått innlegg fra Olivier Giroud. Rett før hadde Diego Costa utlignet til 1-1 etter svakt keeperspill fra David Ospina, men Chelsea-jubelen stilnet raskt.

For Arsenal var det en fullt fortjent seier. Rødtrøyene dominerte finalen fra start til slutt.

Lenge så Alexis Sánchez' fulltreffer etter fire minutter ut til å bli kampens eneste. Alene med keeper satte Arsenals chilenske storstjerne ballen i lengste hjørne. Det ble først vinket for offside, men Anthony Taylor godkjente målet etter en prat med sin assistentdommer.

Ramsey sto i offsideposisjon, men Taylor kom fram til at han ikke var involvert i spillet. Chelsea-spillerne ropte også forgjeves for en handssituasjon i forkant av 1-0-målet.

Chelsea måtte spille over 20 minutter med ti mann etter Victor Moses' utvisning i det 68. minutt. Vingbacken fikk marsjordre da Taylor ga ham sitt annet gule kort for filming.

Historisk

Med lørdagens triumf troner Arsène Wenger alene på topp som historiens mestvinnende manager i verdens eldste fotballturnering. Franskmannen tok seg forbi den skotske legenden George Ramsay, som vant seks FA-cuppokaler med Aston Villa mellom 1887 og 1920.

Arsenal kan også juble for å toppe listen over mestvinnende klubber i FA-cupen helt for seg selv. Det skjer bare ett år etter at Manchester United tangerte London-lagets rekord på tolv triumfer.

I åpningen kjørte Arsenal totalt over Chelsea. De blåkledde hang ikke sammen og var direkte heldig som ikke lå under med tre mål før 20 minutter var spilt.

Antonio Conte fikk umiddelbart bange anelser etter Sánchez' 1-0-scoring. Chelseas gullmanager gestikulerte og prøvde febrilsk å dirigere mannskapet sitt, men det hjalp ikke. Den ferske seriemesteren fortsatte i samme spor og ble bare mer og mer herjet med.

På forhånd hadde Conte utpekt Arsenal som favoritt. Italieneren fryktet en utladning ville spille Chelsea et puss mot et lag som ønsket å berge sesongen med en cuptriumf. Det skulle bli troll i ord.

Sjanserikt

Etter sjokkstarten fortsatte Arsenal å hamre løs på et Chelsea-lag uten sin sedvanlige jerndisiplin og intensitet. Etter 16 minutter ble Mesut Özils chipforsøk stoppet på strek i siste liten av Gary Cahill.

Tre minutter senere kom Arsenal til en enorm dobbeltsjanse da både Danny Welbeck og Aaron Ramsey satte ballen i stolpen. Welbeck headet først i aluminiumen, mens en uvitende Ramsey brystet returen i den samme stolpen fra én meters hold.

Chelsea trakk igjen et lettelsens sukk da Cahill nok en gang reddet på strek etter en drøy halvtime. Stopperen sto i veien idet Welbeck lurte ballen forbi Thibaut Courtois fra spiss vinkel.

I annen omgang hevet Chelsea seg markant, men Costas utligning ble til ingen nytte. Wenger reagerte umiddelbart ved å bytte inn Giroud, og det trekket ga full uttelling med en gang. Dermed brast Contes drøm om en dobbelttriumf i sin debutsesong i England.

