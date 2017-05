Søt revansje for Boasson Hagen

Etter torsdagens munnhoggeri mellom Boasson Hagen og Lars Boom, var det ekstra deilig for nordmannen av det var nettopp nederlenderen Boom som ble nummer to i spurten i Kopervik etter at rytterne hadde forflyttet seg 180 kilometer fra Odda.

– Godt! Det ble en teknisk avslutning og en hard kamp gjennom de siste svingene. Heldigvis klarte jeg det akkurat. Klart at det var ekstra deilig å slå Lars Boom, sa Boasson Hagen til TV 2.

En rasende Boasson Hagen mente at Boom drev med skittent spill mot slutten av torsdagens etappe. 30-åringen mente at Boom forsøkte å presse de andre ut av løypa.

Seieren til Boasson Hagen gjør at nordmannen er nummer to i sammendraget foran de to avsluttende etappene. Han har 21 sekunder opp til ledende Dries Van Gestel. Belgieren Van Gestel vant åpningsetappen.

Unggutten August Jensen fortsetter å imponere i årets utgave av Tour des Fjords. Fredag ble det 3.-plass i spurten, og i sammendraget er Jensen nummer fire med Lars Boom på plassen bak.

