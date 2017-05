Boasson Hagens lag måtte ha politieskorte

Team Dimension Data var ett av to lag som ble stående igjen på kaia da ferja fra Tørvikbygd til Jondal gikk fredag formiddag. Det skapte en viss dramatikk, melder TV 2.

Syklistene sto plutselig i fare for ikke å rekke starten på den tredje etappen fra Odda til Kopervik.

Årsaken til problemene var at ferja rett og slett var for full til at de to lagbussene kunne komme med.

Med politieskorte som hjelp var det likevel ventet at Team Dimension Data og Israel Cycling Academy vil rekke fram til Odda rundt 20 minutter før start på etappen.

