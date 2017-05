Økte langrennskvoter i Tourer

Det gjelder både åpningstouren i Ruka, i Tour de Ski og avslutningstouren i Falun.

Grunnkvoten er fortsatt på seks utøvere. I tillegg kommer verdenscupleder/verdenscupvinner og lederen/vinneren av skandinavisk cup. I tillegg åpnes det opp for å hente utøvere (inntil 10 totalt) som til en hver tid er inne blant de 20 beste i sprintcupen.

Finnen Matti Jylhä, som er utøverrepresentanten i FIS' verdenscupkomité ivret spesielt for at kvotene skulle økes. Frankrike og USA var også pådrivere for at kvotene skulle økes i Tourer, og Norge støttet forslaget som til slutt ble vedtatt under den pågående kalanderkonferansen i Slovenia.

- Dette er først og fremst gjort med tanke på sprinterne. Tidligere har de hatt problemer med å komme med i Tourer innenfor de normale kvotene. Det er én sprint i minotourer og to i Tour de Ski, og det er viktig for å sprinterne at de også kan være med å hente seg verdenscuppoeng der. Dette gir sprinterne større muligheter, sier Åge Skinstad til NTB.

Skinstad er medlem i den nevnte verdenscupkomiteen til FIS.

For Norges del er det en fordel at kvotene økes i Tourer.

- Dette er et stort skritt fremover for de nest beste utøverne våres som prøver å komme seg med på verdenscup, sier norsk medlem i verdenscupkomiteen, Åge Skinstad.

Kvotene i enkeltrenn i verdenscupen holdes på samme nivå som sist sesong. Kvotene ble kuttet foran forrige sesong i et forsøk på å dempe Norges totale dominans.

(©NTB)