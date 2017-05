Van Garderen spurtet til etappetriumf

– Jeg gjorde mitt beste. Det holdt. Seieren føles utrolig, spesielt i et slikt område. Jeg har trent mye i disse traktene, sa BMC-rytter van Garderen i et intervju vist på Eurosport etter målgang.

28 år gamle van Garderen gikk altså helt til topps på den 137 kilometer lange 18.-etappen fra Moena til Ortisei/St. Ulrich. Han var førstemann opp de siste stigningene. I kamp med spanjolen Landa spurtet han inn til seier. Franske Thibaut Pinot ble treer, åtte sekunder bak vinneren.

Samtidig støtet sammenlagtkandidatene på hverandre et lite stykke bak van Garderen og co., men Vincenzo Nibali, Nairo Quintana og lederen Tom Dumoulin fulgte hverandre helt inn til mål. Trioen var over målstreken drøye minuttet etter van Garderen.

Dumoulin beholder ledelsen i det prestisjetunge rittet. Nederlenderen er 31 sekunder foran colombianske Quintana, mens italienske Nibali på tredjeplass er et minutt og tolv sekunder bak Dumoulin.

Giro d'Italia avsluttes søndag.

(©NTB)