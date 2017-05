Skjebnedøgn for Raw Air

– Den viktigste jobben gjøres i forkant. Vi har skapt et begrep av Raw Air allerede etter første utgave. Folk vet hva vi snakker om, men nå jobber vi for å opprettholde turneringen og ikke minst utvikle formatet, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Han er på plass i Portoroz, Slovenia hvor FIS-toppene er samlet til kalenderkonferanse.

– Vi jobber knallhardt for å få ting dit vi vil. Lørdagsrennet i Holmenkollen er nytt fra forrige møte i Zürich. En slik endring må vi argumentere godt for. Det er ingen tvil om at Raw Air utviklet hoppsporten kommersielt mot slutten av sesongen. Den drahjelpen må vi bruke for alt det er verdt, sier Bråthen.

TV-hjelp?

Det har vært internasjonale ønsker om å redusere reisebelastningen, men det ville medført at åpningen i Holmenkollen forsvant og en slutt for det tradisjonelle søndagsrennet.

Norges Skiforbund ønsker ikke å gjøre slike endringer. Reiseruten blir Oslo (Kollen), Lillehammer, Trondheim og Vikersund som i mars.

– Folk forstår når vi argumenterer for at vi vil gjenreise Kollensøndagen slik den var. Da er det lettere å akseptere litt ekstra reisebelastning. TV-tallene viser at skihopp til de grader er vinneren av vinteridrettene. Og for første gang har vi i Norge bidratt for alvor med det gjennom Raw Air sist vinter. Da kan det være fristende å si ja til mer, sier Bråthen.

– Det blir en tøff fight om lørdagsrennet i Holmenkollen. Det rennet er svært viktig for Raw Airs framtid, sier Bråthen.

Betyr millioner

Et ekstra hopprenn i Kollen-helgen vil bety flere millioner kroner i ekstra inntekter.

Fredag holdes de avgjørende forhandlingene om hvordan hoppkalenderen skal se ut i OL-sesongen.

– Vi er forberedt på absolutt alt, men vi kan ikke gjøre noe annet enn å kjempe helt inn. Det blir en svært viktig dag for Raw Air og norsk hoppsports plass på den internasjonale kalenderen, bemerker hoppsjefen.

(©NTB)