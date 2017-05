Rooney: – Jeg har mange tilbud

Rooney fikk noen minutter mot slutten av kampen mot Ajax onsdag, der United kunne juble for seier i europaligaen. Britiske medier spekulerer i at det var engelskmannens siste kamp for «de røde djevlene».

– Jeg kommer, i samråd med familien, til å ta en avgjørelse om framtiden i løpet av de neste ukene. Men jeg har mer eller mindre bestemt meg, sier Rooney til BT Sport, ifølge ESPN.

Den tidligere Everton-spissen sier følgende om ryktene.

– Det er mange tilbud på bordet, både i England og i utlandet, sier 31-åringen.

Rooney, som ble hentet til United i 2004, har fått mindre og mindre tillit under José Mourinho denne sesongen.

– En yngre utgave av meg selv ville ha vært mer frustrert, men jeg forstår hva klubben trenger. Og jeg respekterer det.

– Jeg er ikke en bedre spiller nå enn for ti år siden, men jeg føler at jeg fortsatt har kvaliteter som kan hjelpe laget. Som sagt, det er en avgjørelse jeg må ta. Den kommer snart, legger han til.

(©NTB)