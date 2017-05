Egersund slo formsvakt Viking ut av cupen

Viking har fått en skrekkelig start på årets sesong. Stavanger-laget er tabelljumbo i Eliteserien, men torsdag fikk trener Ian Burchnall og hans mannskap nok en nedtur. Det ble tomålstap mot 2.-divisjonslaget Egersund i cupens 2. runde, i en kamp der Viking måtte spille med ti mann i nesten en time. EIK slo Viking ut av cupen for aller første gang.

I Asker vant Stabæk oppskriftsmessig 5-0. Sindre Mauritz-Hansen scoret hattrick i oppgjøret, mens Luc Kassi og Alex Tchuimeni-Nimely sørget for bæringenes øvrige mål i oppgjøret. I de øvrige cupkampene torsdag vant Kongsvinger 1-0 borte mot Nybergsund, mens Notodden slo Arendal 2-1 borte.

Marsjordre

I Egersund sendte Bob Sumareh hjemmelaget i føringen etter 18 minutters spill. Han var sikker alene mot Vikings unge keeper Amund Wichne. Vikings førstekeeper Iven Austbø ble hvilt for anledningen.

Etter 34 minutter ble oppgaven enda tyngre for gjestene, da Hassan Usman Sale felte målscorer Sumareh og ble utvist. Mathias Bringaker ga imidlertid laget fra Eliteserien nytt håp etter 50 minutters spill. Spisstalentet utnyttet en keepertabbe og brakte balanse i regnskapet.

Lykken var imidlertid kortvarig for bortelaget. Etter en drøy time sto det 2-1 i målprotokollen. Wichne bokset et innlegg fra høyre ut, men like utenfor boksen lå Chris Sleveland og ventet på nedfallsfrukten. EIK-spilleren plasserte ballen lavt ned i venstre hjørne, og Egersund-fansen været en cupbombe. Den fikk de også.

Forsøkte

Viking-trener Ian Burchnall kastet innpå profilen Samuel Adegbenro i 2. omgang, i tillegg til spissen Patrick Pedersen og forsvarsspiller Rasmus Martinsen, men ingen av dem maktet å hjelpe de mørkeblå til å unngå en pinlig exit.

Kaptein André Danielsen fikk en gyllen mulighet i god frisparkposisjon et stykke ut i 2. omgang, men forsøket hans gikk svakt over. Bob Sumareh kunne økte EIKs ledelse til 3-1 kvarteret før slutt, men gambierens forsøk traff tverrliggeren.

På tampen prøvde bortelaget desperat å utligne, men uten hell. Patrick Pedersen fikk muligheten fra skrått hold i sluttminuttene, men danskens avslutning gikk utenfor. I stedet sendte Sverre Larshus Larsen Egersund opp i 3-1 på overtid. Det ble også sluttresultatet.

Dermed kunne EIK juble for cupavansement. Viking må på sin side prøve å reise seg i seriemøtet med Strømsgodset mandag.

(©NTB)