Cupjubel for Solbakkens FCK

Andreas Cornelius sendte FCK i føringen etter 51 minutters spill i København, men Brøndby kvitterte ved finske Teemu Pukki bare ti minutter senere.

Sju minutter før slutt kunne imidlertid Solbakken og co. juble på ny. Federico Santander satte inn 2-0, og kun to minutter etter punkterte Cornelius matchen med sin andre scoring for dagen. Dermed var det FCK som kunne juble for cupseier i Parken. Solbakkens mannskap vant også serien denne sesongen.

– Gratulerer! Vi er første danske klubb med tre strake cuptitler, skriver FCK på sin Twitter-konto etter triumfen mot Brøndby.

Det er åttende gang at FCK har vunnet cupen.

Tom Høgli var verken på bane eller benk for FCK i torsdagens oppgjør. Veteranen er ute med en skade.

