Tromsø henter juniorkeeper til cupkamp

– Det er veldig spesielt at nok en målvakt er ute med skade. Vi må derfor hente en målvakt fra juniorlaget vårt til å være reserve i kveldens cupkamp mot Finnsnes, sier Tromsø-trener Bård Flovik til NRK.

Han fikk et nytt keeperproblem da reservemålvakt Otto Fredrikson brakk et bein i hånden under en sykkeltur tirsdag kveld. Fredrikson er ute med skade på ubestemt tid.

Fra før er Filip Loncaric ute for resten av sesongen med en korsbåndsskade, og Gudmund Kongshavn pådro seg et brudd i fingeren i kampen mot Kristiansund 13. mai.

Dermed er det unggutten Jacob Karlstrøm, som fikk sin seriedebut mot Sarpsborg, som vokter buret i cupkampen mot 2. divisjonsklubben.

(©NTB)