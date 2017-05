TV 2: Patrick Thoresen klar for Storhamar

Thoresen har spilt 16 sesonger i utlandet, senest i sveitsiske ZSC Lions. Han har tidligere uttalt at han vil avslutte karrieren i Storhamar, men det er først nå bekreftet at han skal spille der allerede fra høsten.

Det er imidlertid ikke sikkert at 33-åring blir så lenge i Hamar-klubben i første omgang. Det har tidligere vært nevnt som et alternativ at han får en klausul om at han kan gå til en utenlandsk klubb om han får tilbudet.

Thoresens yngre bror Steffen Thoresen ble klar for Storhamar tidligere i måneden.

Patrick Thoresen skal ifølge TV 2 og Hamar Arbeiderblad møte sine nye lagkamerater og presenteres som Storhamar-spiller på en pressekonferanse onsdag formiddag.