Sikkerheten styrkes over alt etter angrepet i Manchester

Britiske myndigheter, arrangører og sikkerhetstjenester går i disse dager gjennom sikkerheten på ny i forkant av kommende større arrangementer.

Britene har hevet trusselnivået til «kritisk» for første gang siden 2007, og både politiledere og statsminister Theresa May sier det vil være mer synlig politi i gatene. Også soldater blir å se i gatebildet når de bistår politiet med vakthold etter det antatte selvmordsangrepet som kostet 22 mennesker livet Manchester mandag kveld.

De økte sikkerhetstiltakene vil også merkes ved større idrettsarrangementer som holdes i Storbritannia i nær framtid.

Betydelig skjerpet

Sikkerheten vil være betydelig skjerpet i forkant av lørdagens FA-cupfinale på Wembley og under mesterligafinalen på Millennium Stadium i Cardiff 3. juni.

Champions Trophy i cricket i England og Wales og Wimbledon-turneringen i tennis er to andre store sportsbegivenheter i Storbritannia den nærmeste tiden.

Det er ingenting som tyder på at det er rettet noen trussel mot noen av arrangementene, men det tas ingen sjanser – spesielt med tanke på at Stade de France var et av målene i Paris-angrepene i november 2015.

Ifølge statsminister Theresa May gjenspeiler det hevede trusselnivået etterretningsinformasjon som tyder på at et nytt angrep er sannsynlig eller nært forestående. Politiet ber folk fortsatt om å være årvåkne og melde fra dersom de ser noe som er mistenkelig eller gir grunn til bekymring.

Nye sikkerhetstiltak

Også ellers i Europa skjerpes sikkerheten ved kommende arrangementer.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyser at det har jobbet tett med lokale myndigheter og Sveriges fotballforbund og vurdert muligheten for terror i forkant av europaligafinalen i Stockholm onsdag.

I kjølvannet av terrorangrepet i Manchester økes også sikkerhetspersonellet som skal sørge for at Roland-Garros-turneringen i Paris går trygt for seg. I Tyskland er det cupfinale i fotball lørdag, og også her opplyses det at man går gjennom sikkerhetstiltakene før kampen spilles.

Faste rutiner

Norges Fotballforbund (NFF) har faste rutiner for sikkerhetsarbeidet rundt landskamper, men Manchester-terroren kan føre til innskjerping før landkampene mot Tsjekkia og Sverige i juni. Da kan det til sammen komme opp mot 50.000 tilskuere til Ullevaal stadion.

– Det er faste rutiner på sikkerhetsarbeidet i forbindelse med landskamper, og planlegging blir gjort i nært samarbeid med lokale myndigheter, deriblant politiet. Det blir også gjort konkrete trusselvurderinger, sier NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik til NTB.

Økt politioppbud blir det også under konserten til den amerikanske artisten Bruno Mars i Telenor Arena onsdag. Det ble klart etter et møte mellom arrangøren Live Nation, sikkerhetsselskapet Pro Sec og Oslo-politiet tirsdag.

