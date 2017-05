Sandefjord slått ut av tredjedivisjonslag

De øvrige lagene fra Eliteserien som var i aksjon onsdag tok seg alle videre til 3. runde.

I Horten tok Ørn-Horten seg fortjent videre til neste runde på bekostning av Lars Bohinens Sandefjord med 3-1 på Lystlunden.

Lasse Brandsdal (22) scoret to ganger for Ørn. Han har tidligere vært junior i nettopp Sandefjord.

Veteranen Peter Kovacs reduserte etter 86 minutter på straffespark, men vertene gikk rett i angrep og punkterte kampen da Artan Brovina kom alene med keeper.

VIF-trøbbel i Østfold

Vålerenga, som har variert i vårsesongen, ledet 2-0 borte mot Kråkerøy fra 3. divisjon. Henrik Kjelsrud Johansen og Ghayas Zahid sørget for at VIF var to mål foran etter en drøy halvtime.

Så startet problemene for Ronny Deilas mannskap. 2. omgang var knapt i gang da Oliver Alphonso reduserte da han kom alene med VIF-keeper Sandberg. Et kvarter før slutt stanget Sivert Nikolai Thorsen inn 2-2 for vertene og tvang fram ekstraomganger foran 2162 tilskuere.

Mer Godset motgang

Strømsgodset har slitt i vårsesongen. Tor Ole Skullerud har fått en del kjeft etter mange tap og få poeng. Godset fik trøbbel på Nordre Åsen mot Skeid fra 2. divisjon.

Først tre minutter før full tid klarte Bassel Jradi å utligne til 2-2 med et langskudd. Dermed måtte lagene ut i ekstraomganger.