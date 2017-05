Manchester United vant følelsesladd finale

– Dette er et trofé til hele Manchester og til alle som har lidd og sørget denne uken, sa Juan Mata i intervjuet med Eurosport.

– Dette er stort og massivt for oss alle. Dette betyr mye for oss. Det betyr for både meg personlig og hele laget at vi er tilbake i mesterligaen fra neste sesong, sa Mata.

Før kampen ble det holdt ett minutts stillhet for de 22 som omkom og de mange skadde da en selvmordsbomber sprengte seg selv utenfor Manchester Arena mandag.

De to finalelagene sto rundt midtsirkelen før kamp og spillerne så ned i gresset med et sørgmodig blikk.

– Vi gjorde vårt beste for å fokusere på kampen. Det er vår jobb, men det var aldri med den gleden som vanligvis følger med en slik kamp, sa Uniteds manager José Mourinho før den følelsesladde finalen i Solna utenfor Stockholm.

Etterpå sa han:

– Dette er slutten på en vanskelig, men god sesong, konkluderte José Mourinho.

United-spillerne spilte med sørgebind på Friends Arena.

Tidenes yngste

Selve finalen ble en enkel reise for Manchester United, som med seieren i årets europaliga kvalifiserte seg til høstens mesterliga.

Mourinhos lag ofret ligaen da klubben så at topp fire ble bortimot en utilnærmelig oppgave i Premier League. Det betalte seg.

Ajax var aldri i nærheten av en overraskelse i onsdagens finale. Nederlendernes lag hadde en snittalder på 22 år og 282 dager, men tidenes yngste finalelag i en europacupfinale kunne ikke stå imot Paul Pogba og de andre United-stjernene.

Stjernen Pogba ordnet United-ledelse etter 18 minutter. Ajax mistet ballen på eget innkast og havnet i skikkelig trøbbel. Juan Mata fikk tak i ballen, fant Marouane Fellaini, som bare trillet ballen videre til en umarkert og godt plassert Pogba på drøyt 18 meter.

Han hadde ofrene etter terroren i Manchester i tankene.

–Det er forferdelig når noe slikt skjer uansett hvor i verden, I London eller i Paris. I dag spilte vi ikke bare for oss selv. Vi spilte for dem som døde, for byen Manchester og hele nasjonen, sa Paul Pogba, som etter manges mening var kampens beste spiller.

Franskmannens skudd gikk via Ajax-stopperen Davinson Sanchez og lurte Ajax-målvakten André Onana fullstendig.

To titler og mesterligaspill

Finalespenningen forsvant fullstendig da Henrikh Mkhitaryan tuppet inn 2–0 rett etter pause. Mata var igjen involvert i forspillet, denne gang med en corner som Chris Smalling headet i retning av Mkhitaryan. Onana rakk aldri annet enn å strekke seg avslutningen fra armeneren.

– Jeg har hele tiden drømt om å kunne score i denne finalen. Nå er vi også i mesterligaen neste år, sa Mkhitaryan.

Deretter ble det mest en transportetappe for ligacupvinner Manchester United foran 50.000 tilskuere.

I en helt middels seriesesong for Old Trafford-laget ble det to titler. Og kanskje aller viktigst, plass i pengebingen som heter mesterligaen.

Da dommeren blåste av kampen kom også svenske Zlatan Ibrahimovic inn på banen. Den skadde spissen kastet krykkene i jubelen. Veteranen Wayne Rooney fikk noen ørsmå minutter på slutten i det som fort kan ha vært hans siste kamp for United.

(©NTB)