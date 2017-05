Klemetsen om Brækhus: – 100 prosent i rute

Brækhus lader opp i et tidligere lagerlokale i Torrevieja i Spania. Tross gjentatte forsøk fra NTB, har det ikke latt seg gjøre å få snakke med Brækhus den siste tiden.

Klemetsen har både hus og mange kontakter i boksemiljøet i samme område.

– Hun har trent to økter om dagen. Alt er som det skal være. Cecilia er 100 prosent på vei og bedre enn før forrige kamp, sier Klemetsen til NTB.

– Da skjedde det jo litt på veien. Nå er hun veldig bra i rute.

Klemetsen gikk selv 51 proffkamper. Han vant 45 av dem og la opp i 2001 etter tap for Thomas Hansvoll.

Nå snuser rogalendingene inn stemningen fra ringside som en av flere rådgivere og medhjelpere i teamet rundt Brækhus.

– Jeg er det du kan kalle en erfaren altmuligmann. Jeg gjør absolutt alt jeg blir bedt om og gjerne saftblanding om det trengs.

Tøft

Brækhus bokser mot Erica Farias på Koengen i Bergen 9. juni. Det skjer utendørs.

– Farias er en av de aller beste kvinnebokserne. Det er ingen tvil om at hun er av en helt annen klasse enn Klara Svensson, som hun for øvrig senket i femte runde da de møttes 2. mai for snart to år siden. Hun er en type bokser «homecoming-kampen» i Bergen virkelig fortjener, sa Brækhus da kampen ble annonsert i februar.

Brækhus går nå inn i en viktig fase av oppladningen.

– Jeg skal ned igjen om noen få dager og være med videre fram mot kampen, sier Klemetsen.

Brækhus har vunnet alle sine 30 proffkamper. Den siste kom på poeng mot svenske Klara Svensson 24. februar.

