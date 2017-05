Gigantbonus venter United-stjernene ved seier over Ajax

Det skriver avisen The Times. Bakgrunnen for kjempebeløpet er at de aller fleste spillerne i United-stallen vil få en lønnsøkning på 25 prosent dersom klubben sikrer seg plass i Champions League neste sesong.

Det skal være et noe uvanlig element som er innbakt i kontraktene for mange av stjernene.

Og det er det som er den store gulroten onsdag. Vinneren går inn i høstens mesterliga. Turneringen er en pengemaskin av de sjeldne.

United skal også, ifølge spanske medier, være villig til å betale Antoine Griezmann vel 2,4 millioner kroner i ukelønn dersom han vil flytte fra Atlético Madrid.

