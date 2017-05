Rally: Mikkelsen tilbake i WRC-klassen

Så langt denne sesongen har nordmannen kjørt utvalgte VM-runder i WRC2 - klassen under de beste i rallysirkuset. Samtidig har Mikkelsen jobbet hardt med å sikre seg en plass i en av fabrikkslagene.

Tirsdag ble det klart at Citroën Total Abu Dhabi henter inn Mikkelsen for å kjøre en av lagets biler på Sardinia.

– Jeg er utrolig glad for å få denne sjansen, sier nordmannen.

Citroën har ikke innfridd egne målsetninger så langt sesongen. Derfor har man valgt å knytte til seg de tre siste sesongenes bronsevinner i VM. Sammen med kartleser Anders Jæger skal Mikkelsen kjøre for VM-poeng i en Citroën C3.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har ønsket meg tilbake til WRC, og jeg er utrolig glad for å ha fått denne sjansen. Citroën har en imponerende historie i rally-VM og det er stort å få lov til å jobbe for dette teamet, sier Mikkelsen.

Citroën var ikke del av VM-sirkuset i 2016, men gjorde comeback som fabrikkstlag i det gode selskap denne sesongen.

– Etter de seks første rundene ser det ut til at Citroëns resultater har falt litt i forhold til de målene vi satte oss før sesongen. Samtidig har Andreas Mikkelsen vært på utkikk etter å kjøre en topp WRC-bil. Jeg tror jeg kan si at vi alle er glade for denne muligheten, sier Yves Matton, sjef for Citroën Racing Team.

Han legger samtidig ikke press på lagets norske fører foran Rally Sardinia.

– Andreas har god erfaring fra dette løpet, noe som ikke er tilfelle for Citroën, for vi deltok ikke der i fjor. I og med at han stiller til start med minimale forberedelser i denne bilen, vil han ikke ha noen bestemt målsetting for løpet. Tempoet vil styres av hvor komfortabel han føler seg med bilen, sier Matton.

Kan ikke vente

Mikkelsen skulle etter planen ha representert Skoda i WRC2-klassen på Sardinia, men både Det internasjonale motorsportforb undet (FIA) og Skoda godtok avtalen som nå er inngått.

27-åringen legger ikke skjul på at det kribler litt ekstra før debuten for Citroën.

– Bilen vant det første grusløpet i år, og det lover godt for de røffe veiene på Sardinia. Jeg stiller til start med minimal erfaring med bilen, men det viktigste er at vi er på plass i en WRC-bil igjen. Jeg kan nesten ikke vente med å sette meg bak rattet og endelig få testet den, sier Mikkelsen.

