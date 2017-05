Predators til sin første Stanley Cup-finale

Det er første gang Predators når en finale i NHL-sluttspillet. Semifinaleserien mot Ducks ble avgjort med 4–2 i seirer.

Austin Watson og Colton Sissons førte Nashville opp i 2–0 etter den første perioden, mens Ondrej Kase sørget for litt spenning da han satte inn andre periodes eneste mål. 2–1 etter to perioder ble til 3–1 da Sissons satte inn sitt mål nummer to.

I tredje periode fikk Anaheim to kjappe mål. Plutselig sto det 3-3, og kampen var igjen åpen. Men det var før Sissons gjorde sitt tredje for kvelden. 4–3 ble etter hvert til 6–3 for Nashville, som nå kan se fram imot Stanley Cup-finalen.

– Guttene våre ser det store bildet. De forstår hva vi forsøker å gjøre her. Og når den tiden kommer, er vi klare, sa Predators-trener Peter Laviolette, som er den fjerde NHL-treneren som har tatt tre lag til finale.

Han vant med Carolina Hurricanes i 2006 og tapte finalen med Philadelphia Flyers i 2010.

I finalen venter enten Ottawa Senators eller regjerende mester Pittsburgh Penguins. Penguins leder 3–2 før sjette kamp i Ottawa natt til onsdag norsk tid.

(©NTB)