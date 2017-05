Kagawa plages fortsatt av bombeangrepet

Seks uker er gått siden flere sprengladninger gikk av utenfor lagbussen i forkant av mesterligakampen mot Monaco på hjemmebane. Kagawa forteller at han har slitt med å sove siden.

– Jeg er fortsatt redd for å gå på bussen. Jeg er redd for å reise til kampene. Jeg sover fortsatt ikke bra, skriver Kagawa på sin personlige blogg.

En mann ble pågrepet og siktet for angrepet, men det har ikke gjort den japanske midtbanestjernen noe roligere. Dessuten er han svært kritisk til at kvartfinalekampen mot Monaco kun ble utsatt i et døgn.

– Jeg hadde bare scenene fra bussen i tankene. Vi fikk vite at kampen skulle spilles neste dag. Jeg kunne ikke tro det, og det kunne ikke de andre spillerne heller, skriver Kagawa.

Forsvarsspilleren Marc Bartra var den eneste spilleren som ble fysisk skadd i angrepet. Han brakk håndleddet og ble truffet av glasskår. Spanjolen returnerte til fotballbanen i den tyske serieavslutningen sist helg.

