Hvor kommer årets første cupbombe?

I fjor smalt cupbomben allerede i første runde da Brann røk ut mot Førde. I år kom laget seg helskinnet gjennom til andre runde og møter Lysekloster fra 3. divisjon i tredje runde.

– Jeg blir veldig skuffet om vi ikke tar dem, men jeg tror det blir tett og jevnt lenge, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Bergens Tidende.

Han innrømmer at han er like nervøs før cupmøtet med Lysekloster som før en toppkamp i serien.

Slo Fredrikstad

I Østfold forbereder Kråkerøy seg til cupfest mot Vålerenga på Fredrikstad Stadion. 3. divisjonslaget slo ut byens storebror, FFK, i første runde, og nå kommer Ronny Deila, Vålerenga og Klanen på besøk.

– Vi synes naturligvis det er stas å få en slik storklubb på besøk, men vi ønsker også å ta del i kampen. Selv om et lag fra Eliteserien normalt skal vinne stort, så kan de ikke senke seg ned ti prosent. Hvis vi spiller maksimalt kan det bli spenning, sier altmuligmann hos Kråkerøy IL, Pål Johannessen, til Fredriksstad Blad.

Et par mil unna er det Østfold-derby når Moss tar imot fylkets beste fotballag, Sarpsborg. På andre siden av fjorden blir det Vestfold-derby når Ørn Horten fra 2. divisjon tar imot eliteserielaget Sandefjord.

Nordlie-skrell?

Strømsgodset tar turen til kunstgressmatta på Nordre Åsen for å møte Skeid. 2. divisjonslaget har fått en god start på sesongen, og trener Tom Nordlie sier til Drammens Tidende at han har et lag som både teknisk og fysisk kan være i stand til å vippe Godset av pinnen.

– Vi har flere aggressive vepser som det ikke vil bli så enkelt for dem å bli kvitt, sier Nordlie.

Også ti andre eliteserielag spiller NM-kamper onsdag: Lillestrøm – Brumunddal, Byåsen – Aalesund, Finnsnes – Tromsø, Hødd – Molde, Verdal – Kristiansund, Pors – Odd, Raufoss – Sogndal, Skeid – Strømsgodset, Vard Haugesund – Haugesund, og Tynset – Rosenborg.

Torsdag spilles Asker – Stabæk og Egersund – Viking.

