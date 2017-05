Dumoulin beholdt sammenlagttrøya tross dopause

Dumoulin hadde to minutter og 41 sekunder ned til Nairo Quintana før etappen, men da sammenlagtkanonene nærmer seg etappens siste stigning fikk Sunweb-rytteren problemer med magen.

26-åringen stoppet opp, dro av seg trøya og satte seg på huk ved siden av veien mens tetgruppa suste videre.

Ilnur Zakarin, Quintana og resten av hans Movistar-lag dro nytte av Dumoulins dobesøk og i mål var nederlenderen to minutter og 17 sekunder bak etappevinner Nibali og 2.03 bak Quintana. Det betyr at Sindre Lunkes lagkamerat beholdt den rosa sammenlagttrøya, men at forspranget nå er på fattige 31 sekunder.

Etappen ble vunnet av Vincenzo Nibali. Italieneren spurtslo Mikel Landa på oppløpet, mens Quintana kom i mål til tredjeplass, 13 sekunder bak duoen.

Nibali ligger nå ett minutt og 12 sekunder bak Dumoulin i sammendraget. Det holder til en tredjeplass.

(©NTB)