Bournemouth flørter med Defoe

Det er avisen Daily Mail som skriver dette. Defoe kan i så fall bli klubbens best betalte spiller med en ukelønn på 980.000 kroner. På toppen av det kommer et fett engangsbeløp for å signere.

Joshua King scoret 16 ganger for Bournemouth denne sesongen. Suksessen hans gjør at det er spekulasjoner rundt ham og en eventuell overgang til større klubber. King forlenget kontrakten i august, og den løper nå til sommeren 2020.

Defoe hadde en klausul i kontrakten med Sunderland som ga ham rett til å forlate klubben gratis ved nedrykk.

Bournemouth skal også lukte på muligheten for å hente spillere som John Terry, Asmir Begovic, Nathan Aké og Kasey Palmer.

