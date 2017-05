Zuccarello tror på OL-spill

Snaut to uker etter exiten i NHL-kvartfinalen med New York Rangers er Zuccarello på hjemlige trakter på OL-samling i regi av Olympiatoppen på Fornebu.

Der deltar han til tross for at ledelsen i NHL har sagt nei til å la sine spillere være med i OL. Bakgrunnen er en langvarig pengekonflikt med Den internasjonale olympiske komité (IOC), og den har resultert i at NHL ikke har lagt inn en OL-pause i neste sesongs terminliste – slik ligaen har gjort de siste fem OL-sesongene.

Mens enkelte klubbeiere, som Washington Capitals' Ted Leonsis, har sagt at de ikke vil nekte spillere å dra til OL i sørkoreanske Pyeongchang, har andre sagt at de kommer til å hindre sine OL-aktuelle spillere.

Og selv om NHLs «nei» er endelig, ifølge eget utsagn, har Zuccarello et håp om en OL-plass.

OL-sug

– Jeg håper og regner med at jeg er med i OL. Det er målet mitt, sier den norske stjerneløperen til NTB.

Han er kjent med at en spiller som Aleksandr Ovetsjkin (Capitals) har uttalt at han vil dra til OL uansett hva NHL sier. Zuccarello kan trolig ikke dra om Rangers setter ned foten, men han ønsker dialog med klubbledelsen.

– Da må jeg ta en prat med arbeidsgiveren. Om de sier at det er opp til meg, så drar jeg, sier Zuccarello.

Lang sesong

29-åringen fra Oslo ønsker å spille med landslaget så ofte han kan. Han fikk med seg OL-kvalifiseringen sist høst, men gikk glipp av VM denne måneden, delvis fordi Rangers fortsatt hang med i NHL-sluttspillet.

Dersom han hadde reist rett etter at tapet for Ottawa Senators var et faktum, kunne han riktig nok ha rukket to eller tre VM-kamper.

– Hva var bakgrunnen for at du ikke dro til VM?

– De (Norge) klarte seg bra uten meg og hadde vunnet to av de tre første kampene. De trengte meg ikke, og da var det greit for meg å bruke den tiden på å slappe av, sier mannen som har spilt godt over hundre kamper det siste året.

– Det skal bli godt med litt hvile nå, konstaterer han.

Norge-ros

Norge åpnet VM godt, men klarte ikke å ta seg til kvartfinale. Zuccarello mener likevel at innsatsen var mer enn godkjent.

– De gjorde det strålende. Man blir stolt av å være norsk, sier han.

– Fikk du med deg noe av VM?

– Ja, jeg så det meste. Særlig etter at vi røk ut (i NHL).

Zuccarello har tidligere spilt OL-hockey for Norge i 2010 og 2014, samt VM i 2008, 2009, 2010 og 2016.

