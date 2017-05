Wenger: – Det har vært vanskelig

Wenger innrømmer at usikkerheten rundt hans framtid i klubben, som har splittet fansen i to, har sørget for dårlig stemning og svake resultater i klubben.

Arsenal-manageren snakket med pressen etter at Arsenal beseiret Everton i siste serierunde søndag. Da sa han at det også var andre årsaker til at klubben har slitt etter nyttår, uten at han fortalte konkret hva han siktet til.

– Siden januar har det vært vanskelig av forskjellige grunner. Noen av grunnene vet dere om, og det har vært vanskelig for spillerne. Men det finnes også andre grunner, som vil kan snakke om en annen gang, sa Wenger etter søndagens kamp.

Wenger mener de har spilt i en fiendtlig atmosfære de siste månedene, og sier det har vært vanskelig for spillergruppa.

– Jeg er stolt over hvordan spillerne har taklet situasjonen og ikke minst hvordan de har avsluttet sesongen.

«Wenger out»

På spørsmål om når han mener usikkerheten om hans framtid påvirket spillerne svarte 67-åringen at han ikke kunne svare på det nå.

– Jeg vil gi dere et svar, men ikke i dag, sa Wenger, som la til at en avgjørelse på om han fortsetter i sjefsstolen eller ikke kommer snart.

Mot slutten av sesongen har det blitt arrangert protestmarsjer både før og etter kamper, riktig nok med varierende oppslutning – men budskapet har vært godt synlig. I tillegg har fly med «Wenger out»-bannere fløyet over kamparenaene og det har tidvis vært høylytt krangling mellom de som ønsker Wenger bort og de som ønsker han med videre.

Flere av Arsenals supportere peker også mot amerikanske Stan Kroenke, som har aksjemajoriteten i Arsenal. Supporterne mener Kroenke ikke har gjort nok, eller ikke har gjort noe som helst, for å løfte klubben. Wenger benyttet anledningen til å ta amerikaneren i forsvar.

-Jeg har stor respekt for Kroenke. Det er ikke hans feil at vi ikke tok oss til mesterligaen, sa Wenger, og tok Kroenke i forsvar.

Mister cupfinalen

Arsenal havnet på femte plass, og for første gang på over 20 år blir det ikke mesterligaspill på The Gunners. Lørdag er det FA-cup finale mot serievinner Chelsea, noe som kan gi klubben en etterlengtet opptur.

Der må Arsenal klare seg uten den viktige forsvarsbrikken Laurent Koscielny som pådro seg et unødvendig rødt kort mot Everton.

– Det så strengt ut, men hva kan vi gjøre?, sa Wenger på pressekonferansen.

Trolig må Gabriel også følge kampen fra sidelinjen etter at han pådro seg en vridning i kneet i samme kamp.

