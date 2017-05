«Cupfinale» kan gi Berg ligagullet

Begge lag vant sin kamper i helgen. Videoton tok seg av Ferencvaros 4-1 hjemme. Honved vant 5-2 borte over Debrecen.

Dermed er lagene a poeng med 62 hver. Normalt ville uavgjort ha holdt for Videoton, men en uvanlig regel gjelder i Ungarn.

– Her er det antall seirer totalt som gjelder. Den har jeg ikke hørt om før, men regelen er slik. Da er det bare å rette seg etter den selv om vi har scoret flere mål, har bedre målforskjell og slått dem to ganger, sa Berg til NTB for et par uker siden.

Honved har 19 seirer mot Videotons 18. Berg overtok jobben i Ungarn i fjor sommer. Videoton er radikalt forbedret i løpet av den tiden.

Berg ledet polske Legia Warszawa til ligagull i sin periode der. Før det hadde han et svært kort opphold i Blackburn.

