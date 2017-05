Tokstad reddet poeng for Godset

Etter kampen var Tromsø-trener Bård Flovik mektig irritert over at laget hans ikke fikk straffe da

– Dette er jeg ikke fornøyd med. Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke scorer flere mål og at vi slipper inn et sånt mål. Jeg vet ikke om det var offside, men det får være det er. Jeg tenker at vi har mange store sjanser og dominerer, og dermed burde ha dratt i land dette, sa Tromsø-trener Bård Flovik til Eurosport etter kampen.

Han mente også at hjemmelaget burde ha hatt to straffespark – det første da Aron Sigurdarson ble dratt i trøya før pause og det andre da innbytter Christian Landu Landu ble lagt i bakken i annen omgang.

– Hvis ikke dommerne får med seg det der, blir dette bare en parodi. Og er ikke det andre straffespark, vet ikke jeg. Soleklart. To straffespark tar fra oss seieren i dag, sa Flovik.

Snudde kampen

Strømgodset-trener Tor Ole Skullerud var glad for lagets snuoperasjon.

– Etter den førsteomgangen skal vi være fornøyd med at vi snur kampen og kommer tilbake. Det vi gjorde før pause var dårlig, sa han.

– Dette får dere diskutere. Det går sikkert an å blåse på den første. Den andre så verre ut fra sidelinjen enn den ser ut nå, tilføyde Skullerud til Eurosport om de to straffesituasjonene.

Strømsgodset hadde kun vunnet én av sine ti siste kamper i Tromsø foran søndagens møte lagene imellom. Seier ble det heller ikke der, men Skulleruds mannskap tok i det minste ett poeng etter to strake tap den siste tiden.

Tromsø hadde på sin side ikke tapt på tre kamper foran søndagens kamp, og hjemmelaget gikk løs på oppgaven med solid selvtillit etter å ha påført serieleder Rosenborg sesongens første nederlag i forrige runde.

Søndag så det også bra ut lenge for Alfheim-klubben.

Tokstad utlignet

Drøye halvtimen var spilt av første omgang da Ulrik Yttergård Jenssen sendte hjemmelaget foran. Morten Gamst Pedersen slo den målgivende pasningen, og langskuddet fra Yttergård Jenssen var det solid fart i.

Ufortjent med Tromsø-ledelsen til pause var det heller ikke.

Hjemmelaget hadde ballen mest og skapte flest farligheter. Et par gode redninger fra keeper Bugge Pettersen holdt gjestene inne i kampen.

I annen omgang slo Godset tilbake. Et snaut kvarter var spilt da ballen endte hos Kristoffer Tokstad etter en kontring. Han styrte inn utligningen i hjørnet bak en utspilt Jacob Karlstrøm i Tromsøs mål. Tokstad var i nærheten av å stå i offside.

Scoringen var kun Godsets andre på bortebane denne sesongen.

Ingen borteseier

Flere mål ble det ikke i Tromsø. Dermed må Strømsgodset fortsette ventingen på sesongens første borteseier. Sist drammensklubben tok tre poeng på reise var 23. oktober i fjor. Da ble Sogndal slått 1–0 på Fosshaugane.

Etter ti serieomganger har Tor Ole Skulleruds menn fortsatt to poengs forsprang til Lillestrøm under nedrykksstreken. Tromsø er på sin side på øvrig halvdel av tabellen og synes for alvor å ha startet poengplukkingen.

Tromsø må klare seg uten Morten Gamst Pedersen i neste helgs bortekamp mot Lillestrøm på Åråsen. Den tidligere England-proffen pådro seg sitt tredje gule kort for sesongen søndag.

(©NTB)