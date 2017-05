Molde-seier etter overtidsdrama

To scoringer på overtid satte et intenst punktum for oppgjøret. Først utlignet Oliver Berg for Molde i kampens 93. minutt, og to minutter deretter ga Ruben Gabrielsen Molde seieren med kampens siste spark på ballen.

– En klinisk avslutning av meg, spøkte Gabrielsen til Eurosport om matchvinnerscoringen.

– Vi har slitt litt, men nå er vi på vei opp igjen. Vi fortjente denne seieren, la han til.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo hadde følgende å si:

– Vi spiller en meget god kamp, vi var det klart beste laget. Likevel tapte vi. Det er fordi vi var ineffektive.

Brøt rekken

Med seieren gjorde mannskapet til Ole Gunnar Solskjær slutt på en lei statistikk. Romsdalingene hadde aldri slått Odd på bortebane i Eliteserien foran søndagens møte. Fredrik Aursnes sørget for den første triumfen med sin matchvinnende scoring i annen omgang.

Odd røk på sin side på sesongens fjerde tap og kom ned på jorda etter voldsom poengplukking den siste tiden. Fire strake seirer var fasiten foran søndagens oppgjør.

Telemarkingene har også gjort egen hjemmebane til det reneste fortet de siste månedene. Det forrige hjemmetapet kom så langt tilbake som i 18. september i fjor. Da reiste Stabæk tilbake til Bærum med 1-0-seier.

Søndag gjentok Molde den bragden.

Ville ha straffespark

Første omgang i Skien søndag var målløs, men langt fra kontroversielle situasjoner. To ganger ropte hjemmelaget på straffespark etter at Olivier Occean gikk i bakken i feltet. I den første duellen med Moldes Babacar Sarr syntes Odd å ha en god sak, mens situasjon nummer to ikke virket like klar.

Dommer Tom Harald Hagen forholdt seg uansett rolig ved begge tilfeller.

I andre omgang kom scoringen Molds vei. Etter åtte minutters spill dro Björn Bergmann Sigurdarson seg ned mot dødlinjen og slo inn foran mål. Etter å ha vært innom to Odd-forsvarere havnet ballen hos Fredrik Aursnes i kjempeposisjon.

Midtbanespilleren hadde ingen problemer med å bredside inn ledermålet for gjestene. Baklengsmålet var Odds første siden serierunde nummer seks.

Molde-klatring

Flere mål så det lenge ikke ut til å bli i Skien. Olivier Occean var riktignok nær utligning da han fikk hodet på et innlegg åtte minutter før full tid, men Molde-keeper Andreas Linde avverget scoring.

På overtid kom utligningen da Oliver Berg utnyttet en stor feil i gjestenes bakre rekker og pirket inn 1–1. Målscoreren var rask med å hente ballen ut av målet og jaget lagkameratene tilbake på banen for å fortsette jakten på tre poeng.

I stedet avgjorde Molde oppgjøret rett etterpå. Ruben Gabrielsen fikk avslutte på bakre stolpe og satte ballen i mål via Steffen Hagen. Retningsforandringen satte keeper Viljar Myhra ut av spill.

Dermed gjorde Molde et byks oppover på tabellen til sjuendeplass. Odd er på sin side nummer fire. Med seier søndag ville mannskapet til Dag-Eilev Fagermo vært a poeng med serieleder Rosenborg på tabelltoppen, men den muligheten ble forspilt.

Molde får besøk av Stabæk i neste serierunde, mens Odd skal på en kort biltur til Sandefjord.

