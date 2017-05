Lundqvist ble helten da Tre Kronor tok VM-gull

Det sto 1-1 etter ordinær tid og forlengelse, men etter straffer var det Sverige som kunne feire.

– Dette kjennes helt utrolig, sa en lykkelig Rikard Grönborg, Sveriges trener, i et intervju etter kampslutt.

Sverige-keeper Henrik Lundqvist stengte buret i straffeslagskonkurransen. Han reddet Canadas fire første straffer (best av fem straffeslag), og samtidig scoret svenskene på to. Niklas Bäckström og Oliver Ekman Larsson fikk nettsus. Det holdt til gull. Svenskene slapp jubelen løs da landets tiende VM-gull var et faktum. Svenskene hadde dessuten aldri før slått forhåndsfavoritten Canada i en VM-finale.

Jevnt

Etter en jevn førsteperiode i tyske Köln, der William Nylander fikk den største sjansen for Sverige og Matt Duchene for Canada, sto det 0-0. I midtperioden var det svenskene som kunne juble for matchens første scoring. Victor Hedman fikk pucken ved blålinjen etter klabb og babb, og Tampa Bay Lightning-backen lempet den mot mål. Pucken passerte flere spillere og snek seg inn mellom beina på Calvin Pickard i Canada-buret, til svenskenes store glede.

Da været Sverige håp om gull.

Jubelen stilnet imidlertid kort tid ut i 3. periode. I overtallsspill fikk Canadas Ryan O'Reilly sjansen, og fra kloss hold kjempet han pucken forbi Sverige- og New York Rangers-keeper Lundqvist.

Avverget

På tampen av perioden måtte Sverige igjen spille i undertall etter en unødvendig utvisning, men tross canadisk press holdt svenskene unna til forlengning.

Canadas Matt Duchene fikk en stor mulighet fra skrått hold kort tid ut i forlengelsen, men Sverige fikk avverget med nød og neppe. Ingen klarte å få pucken i nettet, og dermed var det klart for straffeslagskonkurranse.

Der var Sverige altså sterkest.

