Gulljubel for Elverums håndballherrer

Søndag sikret Elverum lagets sjette strake sluttspillgull. Som sluttspillvinner får laget spille om deltakelse i mesterligaen neste sesong.

Foran 2210 tilskuere sørget spillere som Josef Pujol (sju mål), Tine Poklar (sju) og André Lindboe (fire) for at Elverum gikk seirende ut. Arendal kjempet til siste slutt, men maktet ikke å hindre tap.

– Jeg er så lykkelig akkurat nå. Det har vært så tøft, og jeg er så utrolig takknemlig for all støtte og all hjelp vi har fått på vei mot dette gullet. Det betyr alt for meg, sier Elverum-trener Michael Apelgren til Østlendingen.

Tidligere i år ble Apelgren utestengt i tre kamper etter at det ble klart at flere Elverum-spillere pådro seg røde kort med vilje før sluttspillet. Bakgrunnen var at Elverum ønsket at spillerne skulle sone suspensjon i siste seriekamp mot Halden, slik at de var spilleklare til sluttspillet.

– Våren har rett og slett vært veldig tøff, så på et personlig plan kjennes dette gullet litt ekstra spesielt, sier Apelgren til Østlendingen etter sluttspilltriumfen.

