Aalesund kryper nærmere toppen

AaFK har 17 poeng etter ti serierunder, noe som betyr at Rosenborg på 21 poeng faktisk er på skuddhold. Gullkamp snakkes det likevel neppe om i Ålesund, men trener Trond Fredriksen kunne glede seg over tre viktige poeng mot Sandefjord. Laget fra hvalfangerbyen hadde lite å stille opp med i søndagens oppgjør.

Sandefjord står med 13 poeng så langt. Laget jaktet en opptur etter 0-5-tapet borte mot Brann sist, men fikk seg altså en ny nesestyver mot «tangotrøyene».

– Her kunne det vært både 3–0 og 4–0 til Aalesund, sa en skuffet Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport i pausen.

Han erkjente at kampen minnet om Brann-kampen forrige runde. Til slutt ble altså tap.

Straffemål

Aalesund tok ledelsen etter ni minutters spill foran egne fans. Mostafa «Mos» Abdellaoue sendte hjemmelaget i føringen fra straffemerket. Straffen kom etter en klønete hands av Joackim Olsen Solberg inne i boksen. Fra elleve meter var Mos sikker.

2–0 kom fra Edwin Gyasi. 25-åringen fikk ballen ute til høyre, skar inn i midten, og dunket så ballen sikkert i venstre kryss etter 26 minutters spill. Olsen Solberg, som var skyld i straffesparket, klarte ikke å hindre at Gyasi løsnet skudd.

Aalesund ropte på straffe da Lars Veldwijk gikk ned i boksen like før pause, men tangotrøyene fikk ikke gehør av dommer Rohit Saggi.

Sløste

Sandefjord maktet ikke å komme tilbake i oppgjøret. I stedet kunne Aalesund ha økt ledelsen ved flere anledninger. Målscorer Mos bommet både alene med keeper og på nesten blank kasse utover i 2. omgang. Spissen fortvilte, men Aalesund kunne likevel juble for tre poeng da Saggi blåste av oppgjøret.

Sandefjord må håpe på en opptur hjemme mot Odd i neste serierunde. Aalesund får da en tøff oppgave borte mot formsterke Brann i Bergen.

Tangotrøyene kan uansett finne trygghet i at det nå har blitt to strake trepoengere, samt ni poeng totalt på de fire siste. Sandefjord har på sin side seks poeng på de fire siste, men altså null på de to siste kampene.

