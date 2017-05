Brann tok sin første seier i Sogndal siden 2002

Brann hadde ikke vunnet borte mot Sogndal siden 2002, og etter første omgang så det ikke ut som det skulle gå veien denne gangen heller.

Etter halvspilt kamp var det kun en keepertabbe som skilte lagene. Fra 16 meter sendte Sogndals Lars Christian Kjemhus av gårde et skudd som verken så hardt eller vanskelig ut for Brann-keeper Piotr Leciejewski. Ballen smatt, skvatt eller spratt ut av grepet til Leciejewski, og Eirik Schulze pirket inn returen. Da var det bare spilt 10 minutter.

Resten av omgangen førte Brann, men ingen av lagene klarte å skape de store sjansene.

Sjansene kom derimot i andre omgang. To minutter etter pause fikk Kristoffer Barmen dempet ballen innenfor Sogndals femmeter, men skuddet gikk utrolig nok over målet til Sogndal-keeper Mathias Dyngeland.

Klabb og babb

Sogndal la seg lavt og så ut til å vente på at sjansen skulle by seg. Det gjorde den etter 60 minutters spill etter en corner. Etter litt klabb og babb etter havnet ballen til slutt i beina til Per-Magnus Steiring som fintet bort en forsvarer eller to før han banket ballen opp i nettaket til 2-0 bak en sjanseløs Leciejewski.

Publikum rakk knapt å sette seg før Branns Kristoffer Barmen fikk ballen på 13–14 meter. En kjapp vending og et velplassert skudd senere sto det 2–1 på Fosshaugane.

Azar Karadas, som kom innpå like før Sogndals mål nummer to, var en konstant trussel mot Sogndal-forsvaret. Brann fortsatte å trykke på, og Sogndal hadde sin fulle hyre med å få ballen ut fra eget forsvar. Ni minutter før full tid klarte ikke Sogndal holde unna lenger. En corner havnet på hodet til Peter Orry Larsen, som stanget ballen i mål fra kloss hold til 2-2 og utligning.

-Ikke så vakkert

Det skulle gå fra vondt til verre for Sogndal kun to minutter senere da Fredrik Haugen mottok ballen på rundt 25 meters hold. Han tok et par skritt før han sendte klemte til et knallhardt skudd nede i Dyngelands venstre hjørne og 3-2.

Etter 94 minutter blåste dommer Espen Eskås av kampen og Brann tok sin første seier i Sogndal på 15 år.

- Vi var ikke i stand til å spille ut Sogndal i dag, så vi satset på det enkle med baller inn i boksen. Det er ikke så vakkert, sa en lettet Brann-trener, Lars Arne Nilsen til Eurosport etter kampen.

-Respektløst

Med seieren er Bergens-laget bare ett poeng bak Rosenborg, som tidligere på dagen spilte 1-1 mot Lillestrøm.

- Det er lenge igjen, men det er gøy å være der oppe. Det er sikkert flere som kommer til å blande seg inn, sa Haugen på spørsmål om hva han tenkte om å ligge så nær serielederen fra Trondheim.

Sogndals hovedtrener Eirik Bakke sier han er stolt av innsatsen til sine gutter og sier seg fornøyd med at laget har tatt seks av ni poeng på de siste kampene.

- Men gutta er skuffet, sier Bakke etter at poengene glapp mot slutten.'

Han langet også ut mot benken til Brann som han mente jublet mot benken til Sogndal da Brann scoret.

- Respektløst, var Bakkes klare dom over oppførselen.

(©NTB)