Weening vant og tok ledertrøya fra Boasson

Tetgruppen sprakk opp i bakken på vei mot mål på rittets tøffeste etappe, og Weening krysset målstreken noen sekunder før toeren Sander Armée, mens Simon Gerrans ble nummer tre.

Edvald Boasson Hagen hadde ledertrøya etter seier på åpningsetappen onsdag og 3.-plass torsdag. Fredag orket han ikke å henge med i den tøffe avslutningen og mistet mange nok sekunder til at Weening overtok trøya.

Hjemmefavoritten falt ned til fjerdeplass sammenlagt.

Kjipt

– Det var absolutt kjipt å miste trøya. Jeg håpet å gjøre det bra på hjemmebane, men Tour of Norway er ikke over ennå, sa Boasson Hagen til TV 2 etter etappen som blant annet passerte hjemstedet Rudsbygd.

– Laget gjorde en kjempebra jobb for å holde feltet samlet, men i den siste bakken kjente jeg at det ble tungt. Heldigvis klarte jeg å tette mye av luken, men jeg måtte bruke mye krefter, fortsatte Dimension Data-rytteren.

– Helt på slutten ble det for tøft.

36-årige Weening vant Tour of Norway sammenlagt i fjor og imponerte igjen med styrke på rittets kongsetappe.

Sterkt av Vangstad

Andreas Vangstad fra Sparebanken Sør ble beste nordmann på fjerdeplass.

– Jeg er litt skuffet over at jeg ikke nådde enda høyere opp. Jeg følte meg sterk i siste del av bakken, men det ble litt for langt til at jeg kunne tette luken opp til favorittene, sa Vangstad til TV 2 rett etter målgang.

Lørdagens etappe går fra Lillestrøm til Sarpsborg. Rittet avsluttes søndag i Oslo.

