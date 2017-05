Thiem stoppet Nadals seiersrekke

Den unge østerrikeren fikk dermed revansj for finaletapet i Madrid Masters sist helg. Fredag var han klart best på rødgrusen i Roma og tok seg til semifinale med settsifrene 6-4, 6-3.

Nadal hadde tapt bare to sett i grussesongen inntil Thiem doblet det antallet. Den 30-årige spanske gruskongen så tidvis ustoppelig ut da han vant både Monte Carlo Masters og Barcelona Open for 10. gang, og Madrid Masters for femte gang.

Thiem sørget for at han må vente iallfall ett år på en åttende tittel i Roma Masters, men uansett er Nadal blant de heteste favorittene i Roland-Garros, der han om noen uker skal jage sin 10. tittel.

23-årige Thiem har også alvorlige hensikter i den turneringen, men først jager han en triumf i Roma.

Østerrikeren brøt Nadals serve først til 1-0 og så til 4-1 i første sett. Favoritten kjempet seg inn igjen i kampen med et brudd, men Thiem taklet presset og servet hjem settet.

I annet sett fulgte spillerne hverandre til 3-3 før Thiem brøt Nadals serve. Deretter avverget han tre bruddballer i egen serve før han avgjorde kampen med nok et servebrudd.

I semifinalen møter han vinneren av oppgjøret mellom Novak Djokovic og Juan Martin del Potro. Den andre semifinalen går mellom John Isner og Alexander Zverev.

I kvinneklassen er Simona Halep og Kiki Bertens semifinaleklare i Roma.

