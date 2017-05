Skullerud: – Du gjør ikke noe annet enn å gruble, du kverner på ting hele tiden

Etter 1-2-tapet mot Stabæk 16. mai, økte kritikken mot treneren og problemene for Strømsgodset. Bare to poeng skiller ned til Lillestrøm under streken.

– Jeg sover ikke godt om natten, men ikke bare fordi vi taper fotballkamper, men fordi jeg også for tiden hoster, sier en åpenhjertig Skullerud.

– Fotball er altoppslukende. Det betyr utrolig mye både for meg personlig og ikke minst Strømsgodset når vi taper. Når vi gjør det, er vi frustrerte. Da er jeg også sur, gretten og misfornøyd. Da er jeg ikke så enkel å ha i hus, innrømmer den tidligere Molde-treneren overfor NTB.

Lidenskap

Kun 2 av 9 kamper i Eliteserien har gitt full poengpott for mannskapet til Skullerud.

– Blir det slik at du tenker at «du skulle gjort slik» og «hvorfor gjorde vi det ikke sånn»?

– Du gjør ikke noe annet enn å gruble på slike ting. Du kverner på ting hele tiden. Ingen må tro noe annet. Ingen skal tro at du bare kan skru av knappen. Jeg har akkurat parkert hjemme, men det blir ikke borte resten av dagen bare fordi jeg rent fysisk er ferdig på jobb. Slik er det å jobbe med lidenskapen sin, sier Skullerud.

Molde-dobbel

Den tidligere U21-landslagssjefen mener han ser klar framgang, selv om poengene uteblir.

– Det eneste jeg prøver er å være realistisk i forhold til prestasjonene vi gjør. De har sakte, men sikkert blitt bedre. Først mot Sarpsborg, så Odd og så Stabæk. Det vi presterer er ikke så galt, men vi mangler å få uttelling og bekreftelser ved å vinne fotballkamper, sier Godset-treneren.

Kontrasten er stor til 2014 da han på første forsøk ledet Molde til serie- og cupgull.

– Det er krevende. Det har vært tyngre og gått dårligere (i Strømsgodset) enn jeg hadde håpet og trodd. Vi gjør omtrent akkurat det samme som den første sesongen i Molde. De samme tingene kan klikke på plass med en eneste gang, og så trenger det ikke gjøre det et annet sted, sier Skullerud.

Elendig borteform

– Frykter du at det blir en sesong der det handler om å overleve i Eliteserien?

– Det tenker jeg ikke på så veldig mye enda. Vi strever med å ta poeng. Det gjør at vi må jobbe hardt for poengene som kommer. Jeg frykter ikke så mye mer, for akkurat nå må jeg ha et kortsiktig perspektiv på dette, sier Skullerud.

Spesielt borteformen plager Strømsgodset. Kun ett poeng er det blitt på fire reiser hittil, uten at svak bortestatistikk er noe nytt fenomen i drammensklubben.

– Det er borteprestasjonene som vi er minst fornøyd med. Der har vi vært et stykke unna det vi vil. Akkurat det har vært tøffere for Strømsgodset en stund. Du kan prate mye om å få det til å være likt, det å spille hjemme og borte, men det er det ikke. Jeg skal ikke kalle det fotballens mysterium, men det må gå an å prestere en god bortekamp, selv om kanskje omgivelsene oppleves som ukjente og du har en reise i beina. Vi skal klare det, sier Skullerud foran helgens vanskelige bortekamp i Tromsø.

