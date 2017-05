Sekundstrid i dramatisk Rally Portugal

Østberg var sammen med belgieren Thierry Neuville raskest på torsdagens korte publikumsprøve i Lousada, men han falt nedover på listene allerede før han tapte tre minutter på en punktering på den femte fartsprøven.

– Jeg trodde vi skulle komme oss til mål, men det gikk ikke. Etter en kilometer var vi på felgen, og vi måtte stoppe og bytte. Fordi felgen var skadd tok det lang tid, sa Østberg til wrc.com.

Etter ni fartsprøver er privatfører Østberg i Ford på 10.-plass totalt, et drøyt halvminutt bak Andreas Mikkelsen som i sin Skoda leder WRC2-klassen.

Mikkelsen holdt avstanden til Østberg mot slutten av dagen, men tapte et par sekunder da Østberg vant den korte publikumsprøven som avsluttet dagen. Det går mot en prestisjeduell mellom de to nordmennene i helgen.

– Jeg presset som en gal her, for vi var femte raskest på 8. prøve i en WRC2-bil, sa Mikkelsen, som leder sin klasse med et drøyt minutt.

Uhell

I seierskampen totalt skiller bare små sekunder, men det har skjedd store endringer fra prøve til prøve som følge av uhell.

Etter seks fartsprøver ledet Tänäk ett tidels sekund foran Jari-Matti Latvala og 3,7 sekunder foran Hayden Paddon, men de to sistnevnte var uheldige på den sjuende prøven.

Paddon fikk motorstopp og tapte nesten 11 minutter før han greide å starte bilen igjen.

– Vi sjekket hver ledning i bilen for å finne det elektriske problemet, sa newzealenderen til wrc.com.

Spenning

Latvala havnet på to hjul i en sving og rullet. Det kostet ham nesten fem minutter, og dermed var også han borte fra tetstriden.

Likevel er det tett bak Tänäk. Etter lørdagens åtte fartsprøver er Dani Sordo er bare 4,6 sekunder bak ham, Sebastien Ogier 5,0 og Craig Breen 12.9. Mellom de åtte første skiller 1.12 minutter.

Mikkelsen på 9.-plass er 3.17 minutter bak lederen, og Østberg altså drøye halvminuttet bak ham igjen.

(©NTB)