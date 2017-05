Helleland vil samle myndighetene i antidopingkampen

– Det er viktigere enn noen gang at alle verdens myndigheter kommer sterkere på banen i antidopingkampen. Da er det avgjørende at vi går sammen og er enige om veien videre, sier Helleland til NTB etter torsdagens WADA-styremøte.

– Vi skal jobbe sammen mellom møtene, koordinere vårt arbeid, utveksle informasjon og stå samlet når vi møter på den internasjonale arena i kampen mot doping.

En stemme

«One Voice»-prosjektet lanseres med en arbeidsgruppe som omfatter myndighetsrepresentanter fra de ulike kontinentene, og den skal ledes av Helleland.

– Initiativet ble godt mottatt. Jeg skal lede en komité med en representanter fra hvert kontinent, og sammen skal vi legge fram forslag til en permanent struktur som skal gjøre at myndighetene kan være offensive i gjennomføringskraft for å styrke antidopingarbeidet, sier hun,

– Jeg gleder meg til å se på hvordan vi kan styrke arbeidet på tvers av kontinentene.

Ansvar

Det skal jobbes med strukturen for samarbeidet fram mot neste WADA-styremøte i Seoul i november. Da er det meningen at det skal formaliseres.

– Norge har litt erfaring med å jobbe internasjonalt for å oppnå konsensus, og vi vil ta på oss ansvar i antidopingarbeidet, sier Helleland.

– Det vi har sett det siste året, for eksempel med russisk doping satt i system, er veldig skremmende. Idretten skal ikke kjempe denne kampen alene. Myndighetene må på banen, og vi må ha på plass et apparat for å ta juksemakere.

(©NTB)