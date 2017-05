Havnaa mener navnet demper sponsorinteressen

– Det er vanskelig å få sponsorer på grunn av Erling. De er redde for å stille seg bak Havnaa-navnet så lenge han er synlig. Jeg har fått mange tilbakemeldinger som går på at jeg er en fin fyr, men navnet vil henge ved meg fordi jeg har en onkel som har sittet i fengsel, sier Havnaa til VG.

Han har vunnet 10 av 10 proffkamper, og har naturlig nok vært i kontakt med en rekke interesserte sponsorerer. Men de stiller krav om at den Nokas-dømte onkelen fjernes fra teamet.

– Det kommer jeg aldri til å gå med på. Jeg bytter aldri ut onkel Erling for penger. Det er riktig for meg sportslig å ha ham der, og da blir det sånn, sier Kai Robin Havnaa.

Faren Magne Havnaa er til dags dato Norges eneste profesjonelle verdensmester i boksing på herresiden. Han sikret seg WBO-beltet i cruiservekt i 1990.

– Hadde jeg vært Kai Robin, så hadde jeg kvittet meg med onkelen. Men jeg er glad for at han gir meg støtten. Kai Robin er litt for ærlig, og sånne folk blir som oftest ikke rike, ler 59 år gamle Erling Havnå overfor VG.

