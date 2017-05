Granada tok farvel med tap

Muligheten til å berge plassen forsvant for tre serierunder siden, men med fredagens hjemmetap ble det klart at Granada endte helt sist. Laget avsluttet med åtte tap, de sju siste under trener Tony Adams.

Forsvarsproblemene som hjemsøkte klubben hele sesongen var tydelige også i den siste kampen.

Leo Baptistão ga Espanyol en tidlig ledelse da han utnyttet en svak klarering av David Lomban, og stopperkollega Ruben Vezo sendte et Espanyol-innlegg i eget nett fem minutter senere.

Dermed sto det 0-2 før det var spilt ti minutter. Andreas Pereira reduserte, men poeng ble det ikke.

– Jeg vil be tilhengerne om unnskyldning, sa Pereira etterpå.

Espanyol er nummer åtte før siste serierunde fullføres lørdag og søndag.

Osasuna og Sporting Gijon slår følge med Granada ned en divisjon.

