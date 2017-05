"Ekstremt kritisk" for skadd roadracingstjerne

Hayden ble påkjørt av en bil mens han var ute på sykkeltur sør for Rimini, og han pådro seg alvorlige hodeskader i tillegg til flere andre skader.

Han var i Italia i forbindelse med et løp i VM-serien for Superbike på Imola-banen. Han ble først innlagt på et lokalt sykehus, men han ble senere overført til et sykehus i Cesena.

Fredag meldte sykehuset at tilstanden er uendret, og betegnet den som "ekstremt kritisk".

35-årige Hayden ble i 2006 verdensmester i roadracing i MotoGP-klassen. Han er i øyeblikket på 13.-plass i VM-sammendraget i Superbike.

Flere av hans familiemedlemmer har fløyet til Italia fra USA for å være hos ham, blant dem forloveden, moren og broren. Hans far er for syk til å reise.

Den nidoble verdensmesteren Valentino Rossi, som tapte for Hayden med fem poengs margin i 2006, hyller sin tidligere konkurrent.

– Nicky er en av de beste venner jeg har hatt i sporten, sa han.

